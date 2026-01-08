Vasco Electronics CES 2026 | rivoluzione AI con Assistant Audience e Offline

Vasco Electronics CES 2026 presenta innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale con Assistant, Audience e funzionalità offline. L’evento di Las Vegas, punto di riferimento per la tecnologia mondiale, evidenzia come il brand polacco, noto per i dispositivi di traduzione vocale, stia ampliando le proprie capacità oltre la linguistica, offrendo soluzioni più avanzate per la comunicazione interculturale.

Vasco Electronics CES 2026 apre le porte a una nuova era della comunicazione interculturale. L’annuale appuntamento di Las Vegas, vetrina mondiale dell’innovazione tecnologica, vede quest’anno il brand polacco, già leader nel settore dei dispositivi di traduzione vocale, compiere un salto evolutivo che trascende la pura linguistica. Non si tratta più soltanto di tradurre parole da una lingua all’altra, ma di comprendere il contesto, decifrare l’ambiente e connettere gruppi di persone in modi che, fino a pochi anni fa, sembravano fantascienza. La presenza di Vasco Electronics al CES 2026 conferma la volontà dell’azienda di non adagiarsi sui successi passati, ma di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e contestuale per offrire strumenti che spiegano il mondo, non limitandosi a sottotitolarlo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

