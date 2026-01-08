Vanoli | Col lavoro ne stiamo uscendo Complimenti a Fagioli guardi anche alla Nazionale

Da sport.quotidiano.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ottiene un pareggio 2-2 contro la Lazio all'Olimpico, confermando la continuità nel rendimento. Nonostante il vantaggio finale al 90', il rigore di Pedro al 95' ha impedito ai viola di conquistare i tre punti. Un risultato che testimonia l'impegno della squadra e il percorso di crescita, con l'attenzione rivolta anche alle future convocazioni in Nazionale.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Continuità doveva essere. E continuità è stata. La Fiorentina porta via un punto dall'Olimpico contro la Lazio anche se il 2-2 finale per come è maturato lascia un grande amaro in bocca ai ragazzi di Vanoli, passati in vantaggio al 90' e ripresi al 95' dal calcio di rigore di Pedro. Partita che porterà con sé polemiche per la direzione arbitrale di Sozza, che ha sorvolato su un contatto in area viola Pongracic-Gila e poi ha assegnato un rigore a Gudmundsson con l'aiuto del Var. Nel dopo gara l'analisi di Paolo Vanoli. "Quando sei a due minuti dalla fine in vantaggio e vieni recuperato rimane un po' di delusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vanoli col lavoro ne stiamo uscendo complimenti a fagioli guardi anche alla nazionale

© Sport.quotidiano.net - Vanoli: "Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale"

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: “Il pareggio credo sia giusto. Fagioli è da nazionale”. Ma non si ravvede su Kean trasformato in “panchinaro”

Leggi anche: Fiorentina-Dinamo Kiev, i 23 di Vanoli: Gosens non recupera, fuori anche Fagioli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fagioli entusiasma Vanoli: “Ha preso in mano la Fiorentina, può fare il play. È da Nazionale”; Vanoli: Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale; Fiorentina, Vanoli: “Delusi per il finale, ma Fagioli è da Nazionale”; Fiorentina, Vanoli a Dazn: Contento della reazione. Risultato giusto.

vanoli lavoro stiamo uscendoVanoli: "Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale" - Il tecnico della Fiorentina analizza il pareggio contro la Lazio con un pizzico di rammarico per aver subito il pareggio in pieno recupero ... sport.quotidiano.net

vanoli lavoro stiamo uscendoLazio-Fiorentina, Vanoli: "Ottima reazione, stiamo provando a cambiare marcia" - Il mister Paolo Vanoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio- laziopress.it

vanoli lavoro stiamo uscendoVanoli: "We're getting through this with hard work. Congratulations to Fagioli, and look to the national team too." - The Fiorentina coach analyses the draw against Lazio with a hint of regret for having conceded the equaliser in injury time. sport.quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.