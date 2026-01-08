La Fiorentina ottiene un pareggio 2-2 contro la Lazio all'Olimpico, confermando la continuità nel rendimento. Nonostante il vantaggio finale al 90', il rigore di Pedro al 95' ha impedito ai viola di conquistare i tre punti. Un risultato che testimonia l'impegno della squadra e il percorso di crescita, con l'attenzione rivolta anche alle future convocazioni in Nazionale.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Continuità doveva essere. E continuità è stata. La Fiorentina porta via un punto dall'Olimpico contro la Lazio anche se il 2-2 finale per come è maturato lascia un grande amaro in bocca ai ragazzi di Vanoli, passati in vantaggio al 90' e ripresi al 95' dal calcio di rigore di Pedro. Partita che porterà con sé polemiche per la direzione arbitrale di Sozza, che ha sorvolato su un contatto in area viola Pongracic-Gila e poi ha assegnato un rigore a Gudmundsson con l'aiuto del Var. Nel dopo gara l'analisi di Paolo Vanoli. "Quando sei a due minuti dalla fine in vantaggio e vieni recuperato rimane un po' di delusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vanoli: "Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale"

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: “Il pareggio credo sia giusto. Fagioli è da nazionale”. Ma non si ravvede su Kean trasformato in “panchinaro”

Leggi anche: Fiorentina-Dinamo Kiev, i 23 di Vanoli: Gosens non recupera, fuori anche Fagioli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fagioli entusiasma Vanoli: “Ha preso in mano la Fiorentina, può fare il play. È da Nazionale”; Vanoli: Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale; Fiorentina, Vanoli: “Delusi per il finale, ma Fagioli è da Nazionale”; Fiorentina, Vanoli a Dazn: Contento della reazione. Risultato giusto.

Vanoli: "Col lavoro ne stiamo uscendo. Complimenti a Fagioli, guardi anche alla Nazionale" - Il tecnico della Fiorentina analizza il pareggio contro la Lazio con un pizzico di rammarico per aver subito il pareggio in pieno recupero ... sport.quotidiano.net