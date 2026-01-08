Vanessa Gravina | biografia carriera e ruoli tra cinema TV e teatro
Vanessa Gravina è un’attrice italiana con un percorso che spazia tra cinema, televisione e teatro. Nata nel 1965, ha iniziato la sua carriera da giovane, distinguendosi in numerose produzioni e riconoscimenti. Tra i ruoli più noti, quello di Adelaide di Sant'Erasmo in
Chi è Vanessa Gravina: nascita, debutto, cinema, fiction, teatro, premi e ruolo di Adelaide di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore. Profilo completo e aggiornato. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Chi è Miriam Candurro: biografia, età, carriera e ruoli in TV e cinema
Leggi anche: ? Martina Stella, Età, Carriera, Cinema, Teatro, Tv, vita privata
Vanessa Gravina, il doloroso divorzio, le pubblicità da bambina, l'aborto a 18 anni: «Non ero pronta per un figlio. Sul set ho rischiato di rimanere cieca» - Vanessa Gravina diventa popolare in tv recitando nella miniserie "Don Tonino" nel 1988 e consolida il successo entrando nel cast de "La piovra 4" e "La piova 5 - leggo.it
Vanessa Gravina - Offic.Page (@VanessaGravinaOfficialPage) - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.