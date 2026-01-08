JD Vance invita l’Europa a considerare con attenzione le parole di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Con un riferimento all’imminente incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e i leader di Danimarca e Groenlandia, Vance sottolinea l’importanza di prendere sul serio le dichiarazioni dell’ex presidente, evidenziando una possibile rilevanza strategica di questa questione per gli Stati Uniti e l’Europa.

Donald Trump non scherza: questo il monito di JD Vance agli europei sul dossier Groenlandia. Ricordando che il segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe incontrare la settimana prossima i leader di Danimarca e Groenlandia, il vicepresidente americano è stato categorico: "Quello che dico ai leader europei è: prendete quello che dice Donald Trump sul serio". "La Groenlandia è molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale" ha puntualizzato Vance: "Sappiamo che ci sono avversari ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vance avverte l'Europa sulla Groenlandia: "Prendete Trump sul serio"

Leggi anche: Sulla Groenlandia l'Europa frena Trump. Finalmente

Leggi anche: Come vuole rispondere l’Europa alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; L'importanza strategica della Groenlandia, perchè Trump vuole annetterla agli Usa.

Vance avverte l'Europa sulla Groenlandia: "Prendete Trump sul serio" - La sottolineatura del vicepresidente americano: "È molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale" ... msn.com