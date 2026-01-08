Vance avverte l' Europa sulla Groenlandia | Prendete Trump sul serio

JD Vance invita l’Europa a considerare con attenzione le parole di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Con un riferimento all’imminente incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e i leader di Danimarca e Groenlandia, Vance sottolinea l’importanza di prendere sul serio le dichiarazioni dell’ex presidente, evidenziando una possibile rilevanza strategica di questa questione per gli Stati Uniti e l’Europa.

Donald Trump non scherza: questo il monito di JD Vance agli europei sul dossier Groenlandia. Ricordando che il segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe incontrare la settimana prossima i leader di Danimarca e Groenlandia, il vicepresidente americano è stato categorico: "Quello che dico ai leader europei è: prendete quello che dice Donald Trump sul serio". "La Groenlandia è molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale" ha puntualizzato Vance: "Sappiamo che ci sono avversari ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vance avverte l'Europa sulla Groenlandia: "Prendete Trump sul serio"

