Valverde butta giù la porta di Oblak | il Real batte l'Atletico e va in finale di Supercoppa
Nel match di Supercoppa di Spagna, il Real Madrid supera l'Atletico con un gol di Valverde, che supera Oblak con un tiro potente. La vittoria permette ai Blancos di accedere alla finale, in programma contro il Barcellona. La partita ha evidenziato la determinazione del Real, che ora punta a conquistare il titolo nazionale.
