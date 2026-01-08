Valle d’Aosta trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia

A Cervinia, in Valle d’Aosta, è stato rinvenuto senza vita lo snowboarder disperso nelle ultime ore. La notizia conferma la tragica fine della ricerca, dopo che l’atleta non aveva fatto ritorno come previsto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre proseguono le operazioni di recupero. La comunità e gli appassionati di sport invernali sono profondamente colpiti da questo evento.

(Adnkronos) – Tragedia a Cervinia: è stato trovato morto lo snowboarder di cui era stato segnalato il mancato rientro. Il corpo è stato recuperato nella notte dal Soccorso Alpino Valdostano. A dare l'allarme ieri è stata la compagna, che non vedendolo rientrare alla chiusura degli impianti sciistici ha chiamato la centrale unica del soccorso.

Snowboarder trovato morto a Cervinia - Trovato morto fuoripista uno snowboarder, in un canalone sotto Plan Maison in Valtournenche, in Valle d'Aosta. rainews.it

