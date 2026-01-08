Vaccino antinfluenzale in Sicilia | somministrata poco più della metà delle dosi disponibili
A gennaio 2026, in Sicilia è stato somministrato il 52,24% delle dosi di vaccino antinfluenzale disponibili. I dati aggiornati evidenziano un livello di copertura superiore alla metà delle scorte acquistate dalla Regione, indicando un incremento nella campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS I dati aggiornati al 4 gennaio 2026. In Sicilia è stato utilizzato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali acquistati dalla Regione. Il dato, aggiornato al 4 gennaio 2026, indica che 655.384 dosi sono già state somministrate su un totale di 1.254.500 vaccini disponibili. Il dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, ha sottolineato come l’attuale aumento dei casi influenzali, che sta mettendo sotto pressione i pronto soccorso dell’Isola, fosse ampiamente prevedibile. Secondo Scalzo, l’impatto sarebbe stato minore con una maggiore adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini siciliani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Vaccino antinfluenzale, la Lombardia viaggia oltre il milione di dosi
Leggi anche: Vaccino antinfluenzale: tre cose da non fare prima (e dopo) il vaccino
Vaccino antinfluenzale, in Sicilia somministrato il 52% delle dosi acquistate - Il dato risale al 4 gennaio 2026 ed evidenzia che le dosi già somministrate sono 655. ansa.it
Cittadinanza attiva Sicilia: “Sì al vaccino antinfluenzale nelle farmacie anche per gli under 60” - Cittadinanzattiva fa proprio l’appello lanciato dall’Ordine dei Farmacisti di Agrigento: “Riteniamo fortemente lesivo del diritto alla salute dei cittadini, non fornire alle farmacie quantità adeguate ... quotidianosanita.it
Vaccino antinfluenzale. Numeri in forte crescita: "Un esempio per l’Italia" - I vaccini gratuiti somministrati alla popolazione, senza distinzioni di età, sono ... msn.com
Il vaccino antinfluenzale è sicuro: viene sottoposto a rigorose verifiche di qualità. Se appartieni a una fascia di popolazione a rischio, la vaccinazione è offerta gratuita dal Servizio Sanitario Regionale: sanita.puglia.it/vaccino-antinf… x.com
Proteggi la tua salute e quella di chi ti circonda con il vaccino antinfluenzale. Ogni anno, il virus dell’influenza cambia: effettuare la vaccinazione è il modo più efficace per difenderti dalle nuove varianti e ridurre il rischio di complicanze gravi, soprattutto s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.