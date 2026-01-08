A gennaio 2026, in Sicilia è stato somministrato il 52,24% delle dosi di vaccino antinfluenzale disponibili. I dati aggiornati evidenziano un livello di copertura superiore alla metà delle scorte acquistate dalla Regione, indicando un incremento nella campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I dati aggiornati al 4 gennaio 2026. In Sicilia è stato utilizzato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali acquistati dalla Regione. Il dato, aggiornato al 4 gennaio 2026, indica che 655.384 dosi sono già state somministrate su un totale di 1.254.500 vaccini disponibili. Il dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, ha sottolineato come l’attuale aumento dei casi influenzali, che sta mettendo sotto pressione i pronto soccorso dell’Isola, fosse ampiamente prevedibile. Secondo Scalzo, l’impatto sarebbe stato minore con una maggiore adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini siciliani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vaccino antinfluenzale in Sicilia: somministrata poco più della metà delle dosi disponibili

Leggi anche: Vaccino antinfluenzale, la Lombardia viaggia oltre il milione di dosi

Leggi anche: Vaccino antinfluenzale: tre cose da non fare prima (e dopo) il vaccino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vaccino antinfluenzale, in Sicilia somministrato il 52% delle dosi acquistate - Il dato risale al 4 gennaio 2026 ed evidenzia che le dosi già somministrate sono 655. ansa.it