Vaccini Usa rivedono programma infanzia | meno dosi raccomandate per tutti i bimbi

Gli Stati Uniti hanno annunciato una revisione del programma vaccinale infantile, con una riduzione delle dosi raccomandate per i bambini. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno comunicato un aggiornamento che comporta una diminuzione delle iniezioni previste nel protocollo di immunizzazione. Questa modifica mira a ottimizzare la protezione dei più piccoli, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e efficacia.

(Adnkronos) – Rivoluzione vaccini negli Stati Uniti, con il taglio netto. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) annunciano una revisione del programma vaccinale infantile, che porterà a un minor numero di iniezioni scudo raccomandate per tutti i bambini. Con questa modifica, che avrà effetto immediato, riporta 'Nbc News', il calendario

Gli USA rivedono il calendario vaccinale infantile, rimuovono quattro vaccini - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato lunedì una revisione del calendario delle vaccinazioni infantili, raccomandando quattro vaccini in meno, un cambiamento che, secondo i ... it.investing.com

