Vaccini Usa | meno dosi raccomandate per tutti i bimbi

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) negli Stati Uniti hanno annunciato una revisione delle raccomandazioni sul programma vaccinale per i bambini. La nuova linea guida prevede un minor numero di dosi raccomandate per alcune vaccinazioni, con l’obiettivo di ottimizzare la protezione infantile e semplificare il calendario vaccinale. La decisione fa parte di un aggiornamento volto a migliorare l’efficacia e l’aderenza alle raccomandazioni sanitarie.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) annunciano una revisione del programma vaccinale infantile. Vaccini, Usa rivedono programma infanzia: meno dosi raccomandate per tutti i bimbi - Nel dettaglio, riportano i media Usa, i Cdc hanno affermato che si continueranno a raccomandare a tutti i bambini le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, poliomielite, pertosse, tetano, ...

Usa, amministrazione Trump modifica programma vaccini per bambini/ Dosi obbligatorie infantili ridotte a 11 - Usa, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy modifica il programma vaccini bambini riducendo le dosi raccomandate, l'allarme dei pediatri ... ilsussidiario.net

Gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambini - Il governo degli Stati Uniti ha ridotto il numero di vaccini raccomandati per i bambini, eliminando il consiglio di vaccinarli contro l’influenza, l’epatite A e B, la malattia da meningococco, il rota ... ilpost.it

