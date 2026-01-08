Vaccini Lopalco | Da Usa pessimo segnale con nuovo programma per l’infanzia

Il professor Lopalco critica la recente revisione del programma vaccinale negli Stati Uniti, che ridurrà le malattie raccomandate da 18 a 11 per l'infanzia. Secondo l’esperto, questa scelta rappresenta un segnale negativo, sollevando interrogativi sulla tutela della salute dei bambini. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni sul ruolo delle vaccinazioni e sulla loro importanza nel prevenire malattie infettive.

