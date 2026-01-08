Vaccini Lopalco | Da Usa pessimo segnale con nuovo programma per l’infanzia
Il professor Lopalco critica la recente revisione del programma vaccinale negli Stati Uniti, che ridurrà le malattie raccomandate da 18 a 11 per l'infanzia. Secondo l’esperto, questa scelta rappresenta un segnale negativo, sollevando interrogativi sulla tutela della salute dei bambini. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni sul ruolo delle vaccinazioni e sulla loro importanza nel prevenire malattie infettive.
(Adnkronos) – Dagli Usa "un pessimo segnale" con l'annunciata revisione del programma vaccinale per l'infanzia che porterà a raccomandare l'immunizzazione contro 11 malattie rispetto alle 18 previste attualmente. "E' un passo indietro", spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente d'Igiene all'università del Salento, commentando le anticipazioni sulla revisione delle vaccinazioni per l'infanzia annunciate dai . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Vaccini, Usa rivedono programma infanzia: meno dosi raccomandate per tutti i bimbi
Leggi anche: Vaccini, la denuncia di operatori sanitari Usa: "Nei moduli di consenso ospedalieri parola 'vaccini' sparisce e diventa 'terapia biogenica'"
Vaccini, Lopalco: "Da Usa pessimo segnale con nuovo programma per l'infanzia" - Dagli Usa "un pessimo segnale" con l'annunciata revisione del programma vaccinale per l'infanzia che porterà a raccomandare l'immunizzazione contro 11 malattie rispetto alle 18 previste attualmente. adnkronos.com
Vaccini Covid. Lopalco (Puglia): “Governo ha fatto tutti gli errori possibili sulla comunicazione” - L’assessore alla sanità della Regione boccia la gestione comunicativa da parte dell’Esecutivo: “Il mio voto per Speranza su questo è zero. quotidianosanita.it
Vaccini Covid. Lopalco: “La terza ondata è già stata innescata” - Si tratta di un dato non fresco, significa che le persone che entrano nelle terapie intensive si sono ... quotidianosanita.it
Complimenti e auguri al Presidente Anelli e a tutti gli ordini dei medici delle province italiane per il grande lavoro svolto a tutela delle salute pubblica e per l’assiduo contrasto alle pseudoscienze e all’antivaccinismo radicale durante la grave temperie pandemi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.