Vaccini Andreoni | Decisione Usa su calendario bimbi è preoccupante

La recente decisione degli Stati Uniti di modificare il calendario vaccinale infantile, riducendo le vaccinazioni raccomandate, ha suscitato preoccupazione tra gli esperti. Andreoni ha evidenziato come questa scelta possa aumentare il rischio di ritorno di malattie precedentemente sotto controllo. È importante monitorare attentamente gli effetti di tali cambiamenti e mantenere un’attenzione costante sulla tutela della salute dei più giovani.

(Adnkronos) – La decisione degli Stati Uniti di rivedere il calendario vaccinale infantile, riducendo il numero di vaccinazioni raccomandate per tutti i bambini, "lascia sconcertati" e "potrebbe favorire il ritorno di malattie che oggi sono sotto controllo". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), commentando l'annuncio .

Vaccini, Usa rivedono programma infanzia: meno dosi raccomandate per tutti i bimbi - Nel dettaglio, riportano i media Usa, i Cdc hanno affermato che si continueranno a raccomandare a tutti i bambini le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, poliomielite, pertosse, tetano, ... adnkronos.com

Usa, amministrazione Trump modifica programma vaccini per bambini/ Dosi obbligatorie infantili ridotte a 11 - Usa, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy modifica il programma vaccini bambini riducendo le dosi raccomandate, l'allarme dei pediatri ... ilsussidiario.net

