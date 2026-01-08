Vacanze beffa migliaia di toscani bloccati a terra L’ira di Ryanair verso i controllori di volo

Durante le festività di fine anno, numerosi viaggiatori toscani hanno incontrato disagi a causa di blocchi e ritardi aerei. In particolare, alcuni clienti Ryanair si sono trovati impossibilitati a partire tra il 22 e il 31 dicembre, generando insoddisfazione e tensioni con le compagnie aeree e i controllori di volo. Questo episodio evidenzia le difficoltà logistiche che possono verificarsi durante i periodi di alta stagione.

Le feste sono finite, ma per molti viaggiatori toscani la rabbia non è ancora smaltita. Chi aveva scelto l’aereo per raggiungere i parenti o godersi un meritato riposo tra il 22 e il 31 dicembre, spesso si è trovato bloccato a terra. Oggi Ryanair, primo vettore per traffico al “Galilei” di Pisa e in Europa, ha diffuso i numeri di quella che definisce una gestione disastrosa. Sono oltre 600.000 i passeggeri che hanno subito ritardi durante il periodo natalizio. La compagnia non usa mezzi termini e punta il dito contro i fornitori dei servizi di controllo del traffico aereo (ATC), ribattezzati sarcasticamente i “Grinch” del Natale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

