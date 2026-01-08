va in pensione il maggiore quintino preite volto storico dei carabinieri in provincia

Il maggiore Quintino Preite, figura di lunga data dei carabinieri in provincia di Prato, si avvia alla pensione dopo quasi quarant’anni di servizio. Comandante della Tenenza di Montemurlo e presente nella comunità locale per oltre tre decenni, il suo percorso rappresenta un importante capitolo della presenza istituzionale sul territorio. L’addio al servizio segna la conclusione di una carriera dedicata alla sicurezza e alla tutela dei cittadini.

Montemurlo (Prato), 8 gennaio 2026 – Dopo quasi quarant’anni di servizio, il maggiore Quintino Preite, comandante della Tenenza dei carabinieri di Montemurlo e più di trent’anni di servizio a Prato e provincia, va in pensione. Un passaggio importante per la vita professionale dell’ufficiale ma anche per la comunità montemurlese, che negli ultimi otto anni aveva trovato in Preite un punto di riferimento saldo per la tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Per tale motivo, il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, anche nel suo ruolo di presidente della Provincia, ha promosso una cerimonia di congedo ufficiale alla quale, oltre agli amministratori pubblici, sono invitate le associazioni e le istituzioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

