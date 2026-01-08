Va dai carabinieri per una denuncia e le squilla il telefono | i ladri stavano prelevando dalla sua carta

Mentre si recava dai carabinieri per denunciare il furto del portafoglio, ha ricevuto notifiche di tentativi di pagamento con la sua carta bancomat presso un negozio vicino. La situazione ha evidenziato come, in casi di furto, sia importante monitorare tempestivamente le proprie transazioni e informare subito le istituzioni competenti per tutelarsi da eventuali usi fraudolenti.

Era dai carabinieri mentre stava formalizzando la denuncia del furto del portafoglio, quando ha iniziato a ricevere alcuni alert di tentativi di pagamento eseguiti con la carta bancomat presso un esercizio commerciale nelle vicinanze del luogo del furto, al centro di Roma.Vittima una 61enne. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

