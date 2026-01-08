Va dai carabinieri per una denuncia e le squilla il telefono | i ladri stavano prelevando dalla sua carta

Mentre si recava dai carabinieri per denunciare il furto del portafoglio, ha ricevuto notifiche di tentativi di pagamento con la sua carta bancomat presso un negozio vicino. La situazione ha evidenziato come, in casi di furto, sia importante monitorare tempestivamente le proprie transazioni e informare subito le istituzioni competenti per tutelarsi da eventuali usi fraudolenti.

