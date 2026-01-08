Utahspari al funerale | 2 morti6 feriti

Durante un funerale a Salt Lake City, nello Utah, si è verificata una sparatoria che ha causato due decessi e sei feriti, di cui tre in modo grave. L'incidente, avvenuto nella serata di ieri, è stato oggetto di indagini da parte delle autorità locali. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità e richiama l'attenzione sulla sicurezza pubblica in contesti di eventi pubblici.

11.55 Due persone morte e sei ferite, tre gravi. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Salt Lake City, nello Stato Usa dello Utah. E' caccia all'uomo,riferisce la polizia che ha ricevuto una chiamata per la sparatoria avvenuta vicino a una delle cappelle della "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", dove si stava celebrando un funerale. Mentre si celebrava la funzione è scoppiata una rissa nel parcheggio e sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco.

