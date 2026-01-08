Usadonna uccisa stava pedinando agenti

Una donna uccisa ieri a Minneapolis, coinvolta in un episodio legato all'immigrazione, stava pedinando gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo. La vicenda ha suscitato attenzione sulle modalità e sui rischi delle attività di sorveglianza in situazioni di alta tensione. Restano da chiarire i dettagli dell'incidente e le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo.

1.18 La donna uccisa ieri dall'Ice a Minneapolis stava "pedinando" gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo dell'immigrazione. Lo ha detto il ministro della sicurezza interna,Kristi Noem,secondo la quale l'agente che l'ha colpita a morte, è stato portato in ospedale e poi dimesso Noem ha detto che l'agente che ha "messo in pratica il proprio addestramento per salvare la propria vita e quella dei suoi colleghi".L'agente a giugno era stato speronato e trascinato da una persona fermata per un controllo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

