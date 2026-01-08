Usa raid anti-migranti Gli spari degli agenti | uccisa attivista 37enne

A Minneapolis, un’operazione anti-migranti ha portato alla tragica morte di una donna di 37 anni. Gli agenti dell’Ice, coinvolti nell’azione, sono sotto scrutinio dopo aver aperto il fuoco, causando la morte dell’attivista. L’evento solleva questioni sulla gestione delle operazioni di controllo migratorio e sui rischi per le persone coinvolte.

Gli agenti dell'Ice finiscono nella bufera a Minneapolis per aver aperto il fuoco e ucciso una donna nel corso di una massiccia azione anti-migranti. La vittima era una 37enne cittadina americana, che secondo il dipartimento di Sicurezza Interna ha tentato di speronare con la sua auto dei membri delle forze dell'ordine impegnati nella zona di Powerhorn, quartiere residenziale della città del Minnesota. «E' stato un atto di terrorismo interno», ha affermato la ministra della Homeland Security Kristi Noem difendendo gli agenti dell'Us Immigration and Customs Enforcement coinvolti nell'incidente. Anche il presidente Donald Trump e' intervenuto in difesa degli agenti: «Ho visto il video di quanto accaduto a Minneapolis.

