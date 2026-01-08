Usa pronti a ritirarsi da decine di organizzazioni internazionali | firmato un ordine esecutivo

Gli Stati Uniti stanno predisponendo il ritiro da numerose organizzazioni internazionali, tra cui alcune agenzie delle Nazioni Unite e il trattato ONU sui negoziati climatici. Un ordine esecutivo firmato sancisce questa decisione, che potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e sull’impegno globale in vari settori. Questa mossa evidenzia un cambiamento nella politica estera statunitense e il loro approccio alle questioni multilaterali.

Gli Stati Uniti si preparano a ritirarsi da decine di organizzazioni internazionali, comprese alcune agenzie delle Nazioni Unite e il trattato Onu che istituisce i negoziati internazionali sul clima. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo che sospende il sostegno della Casa Bianca a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni internazionali. La decisione rientra in una più ampia revisione della partecipazione e dei finanziamenti statunitensi a tutte le organizzazioni internazionali, incluse quelle affiliate alle Nazioni Unite. A riferirlo all'Associated Press è stato un funzionario dell'amministrazione Usa, in attesa dell'annuncio pubblico ufficiale del provvedimento.

