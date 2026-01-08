Usa | Mamdani ' donna uccisa a Minneapoilis orribile anno pieno di crudeltà'

Le notizie provenienti da Minneapolis sono particolarmente drammatiche in un anno segnato da numerosi episodi di crudeltà. La tragica morte di una donna, uccisa in circostanze drammatiche, evidenzia le tensioni sociali e le problematiche di violenza che attraversano il nostro paese. Questo evento si inserisce in un quadro più ampio di ingiustizie, riflettendo le difficoltà che affrontiamo come società e la necessità di attenzione e responsabilità condivisa.

Washington, 8 gen. (Adnkronos) - "Le notizie che arrivano da Minneapolis sono orribili. Questo è uno degli aspetti di un anno pieno di crudeltà, e sappiamo che quando gli agenti dell'Ice attaccano gli immigrati, attaccano ognuno di noi in tutto il Paese". Lo ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani, commentando l'uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell'Ice. "Questa sarà sempre una città che difende gli immigrati in tutti e cinque i distretti - ha aggiunto - Ho chiarito a tutti i membri dell'amministrazione cittadina, incluso il New York City Police Department, che rispetteremo le politiche delle città rifugio.

