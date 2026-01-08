Usa l’Ice uccide una donna a Minneapolis

Da cms.ilmanifesto.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è deceduta ieri a Minneapolis a seguito di un intervento delle forze di ICE durante un raid di deportazione. L’evento ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sulle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti. La notizia evidenzia le implicazioni delle attività delle autorità in contesti di emergenza e di tutela dei diritti. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla fonte originale su il manifesto.

Una donna è stata uccisa ieri dagli agenti di una squadra di rastrellamento Ice a Minneapolis. Il fatto è accaduto durante un raid delle squadre mascherate di deportazione nella città . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

usa l8217ice uccide una donna a minneapolis

© Cms.ilmanifesto.it - Usa, l’Ice uccide una donna a Minneapolis

Leggi anche: Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto

Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ICE Kills U.S. Woman in Her Car

Video ICE Kills U.S. Woman in Her Car

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.