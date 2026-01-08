Usa l’Ice uccide una donna a Minneapolis

Una donna è deceduta ieri a Minneapolis a seguito di un intervento delle forze di ICE durante un raid di deportazione. L’evento ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sulle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti. La notizia evidenzia le implicazioni delle attività delle autorità in contesti di emergenza e di tutela dei diritti. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla fonte originale su il manifesto.

