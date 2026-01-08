Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di imporre nuove sanzioni contro la Russia, con un voto del Senato previsto la prossima settimana. Dopo un periodo di apparente distensione, le relazioni tra i due paesi tornano a peggiorare, segnando un possibile passo indietro nelle dinamiche diplomatiche. Questa evoluzione riflette le tensioni in corso e potrebbe avere ripercussioni sui rapporti internazionali.

Dopo mesi di ammiccamenti reciproci, le relazioni tra Washington e Mosca segnano un nuovo e inatteso arretramento che apre a una nuova fase di tensione. Donald Trump, dopo aver dato il via libera al sequestro di due petroliere russe, ha ulteriormente alzato l’asticella dello scontro con Vladimir Putin dando il suo parere favorevole a un nuovo pacchetto di sanzioni “particolarmente incisivo” contro la Russia e che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe colpire e piegare l’economia del Paese. A seguito del via libera del tycoon, secondo quanto riportano diversi organi di stampa, il provvedimento potrebbe approdare in Senato già la prossima settimana per un voto che potrebbe segnare un nuovo punto di scontro con il Cremlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Usa e Russia di nuovo ai ferri corti: da Trump arriva il via libera alle sanzioni contro Mosca che il Senato americano voterà la prossima settimana

Leggi anche: Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia: l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca

Leggi anche: Usa, Trump insiste su sanzioni contro Russia: "Repubblicani verso ddl contro Paesi in affari con Mosca, Iran? Potrebbe essere punita" - VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Guerra in Yemen, tensioni Dubai-Abu Dhabi. Nuovo dossier per Trump?.

Venezuela, sale tensione USA-Russia/ Trump sequestra 2 petroliere (una di Mosca): cos’è successo e perché - Russia sul Venezuela: "battaglia navale" sulle petroliere legate a Caracas con bandiera russa. ilsussidiario.net