Usa alta tensione dopo l' uccisione di una donna a Minneapolis

A Minneapolis si mantiene un clima di forte tensione dopo l’uccisione di Renee Nicole Macklin Good, una donna di 37 anni, durante un’operazione federale dell’Immigration and Customs Enforcement. L’incidente, avvenuto in un contesto di massicci interventi sull’immigrazione, ha suscitato numerose reazioni e preoccupazioni nella comunità locale, alimentando un dibattito sulla sicurezza e le modalità d’intervento delle forze dell’ordine.

Minneapolis resta in stato di forte tensione anche oggi, all'indomani della sparatoria in cui una donna di 37 anni, Renee Nicole Macklin Good, è stata uccisa da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement durante una delle più vaste operazioni federali sull'immigrazione lanciate dall'amministrazione Trump. Le autorità statali hanno invitato la popolazione alla calma, mentre diverse scuole hanno cancellato lezioni e attività come misura precauzionale per la sicurezza. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina in un quartiere residenziale a sud del centro di Minneapolis ed è stato ripreso da numerosi testimoni.

