Usa affondo di Macron | No a neocolonialismo si stanno allontanando da alleati
Il recente commento di Macron evidenzia una crescente preoccupazione per il comportamento degli Stati Uniti, che sembrano distanziarsi dagli alleati tradizionali e allontanarsi dalle regole internazionali. Questa dinamica solleva interrogativi sulla stabilità delle alleanze globali e sulla coerenza delle politiche internazionali, sottolineando l'importanza di un'analisi attenta delle relazioni tra potenze e del loro impatto sulla governance mondiale.
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti "si stanno gradualmente allontanando" dagli alleati e "si stanno liberando dalle regole internazionali''. Intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron lancia l'affondo agli Usa di Donald Trump, sottolineando che c'è ''un tentativo reale di dividersi il mondo'' tra ''le grandi potenze''. Macron ha . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Macron: «Gli Usa si stanno allontanando dagli alleati»
Leggi anche: Macron striglia gli USA: «Aggressività neocoloniale, si stanno allontanando da alcuni alleati». Cosa prevede il piano di Trump sul petrolio
Usa, affondo di Macron: "Aggressione neocoloniale, si stanno allontanando da alleati" - L'affondo del presidente francese: 'Usa si stanno allontanando da alleati e liberando da regole internazionali' ... adnkronos.com
Usa, affondo di Macron: “No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati” - Gli Stati Uniti "si stanno gradualmente allontanando" dagli alleati e "si stanno liberando dalle regole internazionali''. msn.com
Macron, affondo agli USA: “Si allontanano da alleati e norme internazionali” - Nel suo discorso di inizio anno all'Eliseo, Emmanuel Macron non le ha mandate a dire agli USA dopo la vicenda con il Venezuela. newsmondo.it
La sicurezza dell’Artico deve essere assicurata in modo collettivo, in stretta collaborazione con la Nato e con gli Stati Uniti. È quanto affermano alcuni leader europei, tra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni, in una nota congiunta. I Paesi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.