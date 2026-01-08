Usa affondo di Macron | No a neocolonialismo si stanno allontanando da alleati

Il recente commento di Macron evidenzia una crescente preoccupazione per il comportamento degli Stati Uniti, che sembrano distanziarsi dagli alleati tradizionali e allontanarsi dalle regole internazionali. Questa dinamica solleva interrogativi sulla stabilità delle alleanze globali e sulla coerenza delle politiche internazionali, sottolineando l'importanza di un'analisi attenta delle relazioni tra potenze e del loro impatto sulla governance mondiale.

Usa, affondo di Macron: “No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati” - Gli Stati Uniti "si stanno gradualmente allontanando" dagli alleati e "si stanno liberando dalle regole internazionali''. msn.com

Macron, affondo agli USA: “Si allontanano da alleati e norme internazionali” - Nel suo discorso di inizio anno all'Eliseo, Emmanuel Macron non le ha mandate a dire agli USA dopo la vicenda con il Venezuela. newsmondo.it

La sicurezza dell’Artico deve essere assicurata in modo collettivo, in stretta collaborazione con la Nato e con gli Stati Uniti. È quanto affermano alcuni leader europei, tra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni, in una nota congiunta. I Paesi - facebook.com facebook

