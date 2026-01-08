Uomini e lupi

Uomini e lupi si confrontano in un equilibrio delicato, segnato da episodi di predazione che coinvolgono pecore, mucche e animali domestici. Allevatori e cittadini vivono la sfida di tutelare il proprio patrimonio zootecnico, spesso senza riuscire a prevenire perdite impreviste. Questa dinamica riflette le tensioni tra esigenze di tutela degli animali e pratiche di convivenza con la natura selvaggia, in un contesto di crescente attenzione e dibattito.

Pecore e mucche sbranate, allevatori disperati, cagnolini fatti a pezzi nelle aie, gatti domestici spariti nel nulla. Fin qui la cronaca degli ultimo tre o quattro anni, da quando, cioè, il diffondersi dei lupi in Emilia-Romagna e nelle Marche è diventato una problema serio. La scorsa settimana, però, sono accaduti due episodi particolarmente allarmanti. Il più grave nel Modenese, dove tre lupi hanno assalito un agricoltore che portava via la spazzatura, l'hanno gettato a terra e gli hanno fatto assaggiare le zanne. Lui, coperto di sangue, sì è messo a urlare, il suo cane, un pastore maremmano, l'ha sentito ed è accorso, ingaggiando una lotta feroce con il branco.

