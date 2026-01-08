Uomini e Donne registrazione 6 gennaio | Cristiana oggi assente
Nella registrazione di Uomini e Donne del 6 gennaio, Cristiana non è presente, probabilmente per dedicarsi alla preparazione della sua scelta. La puntata ha visto i protagonisti discutere e confrontarsi senza di lei, lasciando spazio alle dinamiche tra gli altri partecipanti. Restano da scoprire gli sviluppi e le decisioni che verranno annunciate nelle prossime puntate, mentre il pubblico attende con interesse gli esiti di questa fase del programma.
Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 6 gennaio. Cristiana oggi era assente per prepararsi alla scelta. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di martedì 6 gennaio di Uomini e Donne. In questa puntata assenti Sara e Cristiana, quest'ultima probabilmente per prepararsi alle esterne di un giorno prima della scelta.
