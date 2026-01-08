Nella registrazione di Uomini e Donne del 6 gennaio, Cristiana non è presente, probabilmente per dedicarsi alla preparazione della sua scelta. La puntata ha visto i protagonisti discutere e confrontarsi senza di lei, lasciando spazio alle dinamiche tra gli altri partecipanti. Restano da scoprire gli sviluppi e le decisioni che verranno annunciate nelle prossime puntate, mentre il pubblico attende con interesse gli esiti di questa fase del programma.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 6 gennaio. Cristiana oggi era assente per prepararsi alla scelta. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di martedì 6 gennaio di Uomini e Donne. In questa puntata assenti Sara e Cristiana, quest’ultima probabilmente per prepararsi alle esterne di un giorno prima della scelta. Secondo le anticipazioni di Loreno Pugnaloni, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 6 gennaio: Cristiana oggi assente

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 5 gennaio: Cristiana annuncia la scelta

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 4 novembre: Cristiana ha baciato Ernesto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Anticipazioni Uomini e Donne 6 gennaio: Ciro non vuole paletti nella conoscenza, Magda e Mario chiudono; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno rifiuta l’ultimatum di Alessia, Magda chiude con Mario Lenti; Uomini e Donne, anticipazioni: Sebastiano sotto pressione, addii definitivi e scontri tra corteggiatrici; Uomini e Donne, le anticipazioni: lunga discussione tra Sebastiano e Elisabetta, Ciro dichiara chi è la sua preferita.

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione del 6 gennaio! Ciro rivela la sua preferita - Nella nuova registrazione di Uomini e Donne scintille nel trono Over e nel trono classico Ciro svela chi preferisce tra le sue corteggiatrici. serial.everyeye.it