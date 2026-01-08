Uomini e Donne Carlotta ex di Mattia Scudieri del GF tronista? Cosa sta succedendo

Si fanno strada nuove voci riguardo a Carlotta Vendemmia, nota ex di Mattia Scudieri del Grande Fratello, e il suo possibile ruolo come tronista a Uomini e Donne. Al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate, che stanno attirando l’attenzione dei follower. Restano da chiarire i dettagli e le eventuali conferme ufficiali, mentre l’interesse sulla vicenda continua a crescere.

Arriva un'indiscrezione legata a Carlotta Vendemmia, l'ex fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello. Ebbene pare che la ragazza, che è entrata nella Casa più spiata d'Italia per avere un confronto con l'ex gieffino e Grazia Kendi, possa essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Sembra che la giovane abbia addirittura già registrato il video di presentazione, che solitamente serve al dating show di Maria De Filippi per presentare coloro che iniziano un percorso sul Trono. Tale gossip arriva a distanza di qualche giorno quello che vedeva in una situazione simile Valentina Piscopo.

Uomini e donne, segnalazione: 'Carlotta, ex di Mattia del GF, girava il video da tronista' - A Deianira Marzano è stato segnalato che l'ex fidanzata di Mattia Scudieri avrebbe registrato il video di presentazione da tronista di U&D ... it.blastingnews.com

Uomini e donne, Valentina (ex di Domenico) tronista: "Dalla porta rossa al trono rosso?" - In questi giorni stanno circolando in rete diversi nomi di papabili tronisti in lizza per il dating show, tra questi si fa insistente quello di una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande F ... today.it

