Un’odissea tra le dune | al Saffi c’è ’Sirat’ di Laxe

Scopri l’evento di questa sera al cinema Saffi, dove sarà presentato “’Sirat” di Laxe. I primi dieci lettori che mostreranno questa pagina alla cassa, dalle 20, riceveranno un biglietto omaggio. Un’occasione per vivere un’esperienza cinematografica unica, immersa in un racconto che attraversa le dune e le tradizioni di un viaggio tra realtà e leggenda.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi dalle 20.30. In sala arriva Sirat, diretto da Óliver Laxe. Il film è ambientato tra le torride montagne del sud del Marocco. Louis (Sergi López) e suo figlio Stéphane (Bruno Núñez) arrivano a un rave isolato nel mezzo della natura. Sono lì per cercare Marina, figlia e sorella, scomparsa mesi prima durante una di quelle feste. In mezzo a tende, fuochi e il silenzio del deserto, decidono di unirsi a un gruppo di ragazzi in cammino verso un'ultima, mitica festa nel cuore del Sahara.

