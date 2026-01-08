Università pubblicate le graduatorie di Medicina Ecco le novità

Sono state rese pubbliche le graduatorie dei test di ingresso a Medicina. In questo articolo, si presentano le principali novità e si forniscono indicazioni utili per gli studenti che si preparano ad affrontare questa fase. Un aggiornamento importante per chi aspira a intraprendere il percorso universitario nel settore medico.

Medicina 2026, graduatoria pubblicata: oltre 14mila assegnati alla prima scelta - Sono oltre 14mila gli studenti assegnati all'ateneo di loro prima scelta, considerando i tre corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. italiaoggi.it

Semestre aperto Medicina, pubblicate le graduatorie: le scadenze per immatricolazioni e iscrizioni da oggi all’8 febbraio 2026 - Il CINECA ha pubblicato la graduatoria nazionale di merito per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. orizzontescuola.it

Università, pubblicate le graduatorie di Medicina. Ecco le novità

Università: pubblicate le graduatorie definitive dei borsisti per l’anno accademico 2025/26 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.