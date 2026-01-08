Università il Governatore della Banca d’Italia inaugura il 478° anno accademico tra musica e cultura

Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, inaugurerà il 478° Anno Accademico dell’Università di Messina giovedì 15 gennaio alle ore 11 nell’Aula Magna del Rettorato. L’evento, che unisce musica e cultura, rappresenta un momento di riflessione e confronto per la comunità universitaria e il territorio.

