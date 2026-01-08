united cup 2026 il belgio supera la cechia ed approda in semifinale

Il Belgio ha vinto 2-1 contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale della United Cup 2026, qualificandosi per la semifinale. La sfida si è svolta alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, con il risultato deciso dopo i due singolari. La squadra belga affronterà ora la Svizzera, in attesa delle prossime sfide di questa competizione internazionale di tennis.

Il Belgio supera la Cechia per 2-1 nei quarti di finale della United Cup 2026 di tennis ed approda in semifinale, dove affronterà la Svizzera: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, il tie odierno viene deciso dopo i due singolari, mentre il doppio misto viene comunque disputato a risultato acquisito. Nel singolare maschile Zizou Bergs supera Jakub Mensik per 6-2 7-6 (4) in un’ora e 42 minuti di gioco e porta in vantaggio il Belgio, che poi chiude i conti già nel singolare femminile, grazie alla rimonta vincente di Elise Mertens, che piega Barbora Krejcikova per 5-7 6-1 7-5 dopo due ore e 32 minuti di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

