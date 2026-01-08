Unità tra istituzioni e comitati chiude la crisi degli anestesisti all’ospedale di Polistena

Un accordo tra istituzioni e comitati ha risolto temporaneamente la carenza di anestesisti all’ospedale di Polistena. Grazie alla collaborazione tra sindaci, rappresentanti di Forza Italia e il comitato per la tutela della salute, è stata individuata una soluzione condivisa per garantire servizi essenziali al territorio. Questa collaborazione dimostra come il dialogo possa contribuire a superare le criticità nel settore sanitario locale.

"Una pagina di buona politica è stata scritta a favore del territorio di Polistena grazie al coordinamento tra i sindaci, i rappresentanti di Forza Italia e il comitato per la tutela della salute, è stata trovata una doppia soluzione alla carenza di anestesisti all'ospedale locale.

