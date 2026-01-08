Unieuro si apre a nuove opportunità di mercato: via Del Chiaro. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni sotto tono, con medie di 4.5 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti, si conclude l’esperienza di Angelo Del Chiaro con la Pallacanestro Sassari. Ora, la squadra si prepara a rinforzare il roster, puntando su nuove strategie e acquisti per migliorare le proprie performance nella seconda parte della stagione.

Dopo una mezza stagione decisamente sotto tono con cifre di scarso peso come testimoniano i 4.5 punti e 4 rimbalzi di media (mai in doppia cifra( in 17 minuti, si chiude l’avventura di Angelo Del Chiaro con la Pallacanestro 2.015. Dopo essere stato di fatto messo ai margini del roster perché piazzato sul mercato (appena 6’ nelle ultime 4 partite), ieri il centro toscano ha consensualmente rescisso il contratto che lo avrebbe legato al club forlivese fino al 30 giugno. La sua destinazione sarà Roseto, squadra ultima in classifica con 8 punti a quattro lunghezze dal terzetto formato da Ruvo, Pistoia e Forlì: ritroverà Daniele Cinciarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Unieuro, si sblocca il mercato: via Del Chiaro. Ora l’assalto al play Zanelli di Sassari

Leggi anche: Angelo Del Chiaro saluta Forlì. Nel mirino dell'Unieuro c'è Alessandro Zanelli

Leggi anche: Roma, il messaggio di Gasperini è chiaro: ora serve accelerare sul mercato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Unieuro, si sblocca il mercato: via Del Chiaro. Ora l’assalto al play Zanelli di Sassari - A questo punto, la società procederà all’acquisto di un esterno ... sport.quotidiano.net