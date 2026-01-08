Under 19 parte la seconda fase Lunedì subito trasferta a Cantù

L’Under 19 inizia la seconda fase della stagione, con una trasferta a Cantù prevista per lunedì. La squadra, composta anche da alcuni Under 17 e giovani nati nel 2008 e 2009, si è qualificata quarta nel girone di prima fase. La nuova sfida si presenta con alcune assenze importanti e una formazione giovane, in un contesto che si estende da Cantù a Catanzaro.

La stagione delle giovanili imbocca la seconda parte della stagione per le categorie più grandi. L’ under 19, che quest’anno lavora con un super-gruppo insieme a diversi Under 17, si è piazzata quarta e accede alla seconda fase in un girone dalle grandi distanze geografiche, da Cantù a Catanzaro e comincerà proprio in Brianza, lunedì prossimo: "Abbiamo accusato infortuni importanti fra cui quello di Cornis, che è la nostra prima punta – spiega Matteo Magi, responsabile organizzativo del vivaio – oltre che abbiamo deciso di presentarci con diversi nati nel 2008 e 2009 ed è normale che contro i 2006 e 2007 si paghi dazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

