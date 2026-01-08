Una carezza per Natale' | i doni speciali ai bambini del Salesi portati dai Cavalieri di Gran Croce

A Natale, i Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana hanno promosso un'iniziativa solidale, consegnando doni ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale

La Polizia di Genzano ha portato doni di Natale all’Ospedale dei Castelli con Massimiliano Cavola e Luca Guadagnini | ARICCIA - Antivigilia di Natale all’Ospedale dei Castelli: la Polizia di Genzano ha portato doni e sorrisi ai bambini ricoverati in Pediatria, trainata da Massimiliano Cavola e Luca Guadagnini ... castellinotizie.it

Il Natale dei bambini a Forcella con teatro e doni speciali - Lo spettacolo 'Il viaggio incantato' sarà messo in scena domani a Napolii, alle 16:30 nella Chiesa della Disciplina della Santa Croce, per i ragazzi del Rione Forcella e della zona Mercato, dalla ... ansa.it

Un gesto semplice, ma tangibile, portare il Natale a chi è solo, a chi soffre, a chi ha bisogno di un sorriso e di una carezza.È proprio questo il significato profondo del Natale: non lasciare nessuno da solo, non dimenticare nessuno. Grazie ai bambini che con il l - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.