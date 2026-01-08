Una carezza per Natale' | i doni speciali ai bambini del Salesi portati dai Cavalieri di Gran Croce
A Natale, i Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana hanno promosso un'iniziativa solidale, consegnando doni ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale
ANCONA - Un momento carico di solidarietà e calore umano grazie alle strenne natalizie del progetto solidale quello organizzato dai Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La distribuzione risale al 29 Dicembre da parte del personale sanitario della direzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
