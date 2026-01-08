Un weekend di grande calcio su Sky e NOW | Serie A Serie C e Bundesliga protagoniste

Un fine settimana dedicato al calcio su Sky e NOW, dal 9 al 12 gennaio. Tutte le principali competizioni, tra cui Serie A, Serie C e Bundesliga, saranno trasmesse in diretta, offrendo agli appassionati un’opportunità per seguire le partite più importanti. Un’occasione per vivere il calcio italiano e internazionale con qualità e comodità, grazie alla vasta offerta di contenuti disponibili sui canali e sulla piattaforma streaming.

Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio un ricchissimo fine settimana di calcio su Sky e in streaming su NOW, con Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e Bundesliga. In palinsesto anche il secondo episodio di 1996, L'anno di Del Piero. Il grande calcio torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con .

