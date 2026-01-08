Un secolo fa la prima trasmissione televisiva
Nel gennaio del 1926, John Logie Baird realizzò la prima trasmissione televisiva, dando vita al concetto di
«Televisor», o «televisione». Nel gennaio del 1926 la parola suonò come un neologismo assoluto quando l’inventore John Logie Baird portò a termine con successo il suo più grande esperimento: trasmettere a distanza immagini in movimento in tempo reale. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Marzia Fontana ha esordito con la prima diretta televisiva sul canale Qvc Italia
Leggi anche: Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale
Dove prima c'era il ghiaccio si scopre un ambiente primitivo, nel quale si apre la corsa dei colonizzatori. Cosa rimarrà dei ghiacci eterni?.
I NOSTRI EROI ALLA RISCOSSA - CARTONI CONTRO LA DROGA - INTRODUZIONE DI GIULIO ANDREOTTI - 1990
Le 74 carte del mazzo Colleoni verranno riunite per la prima volta dopo più di un secolo - facebook.com facebook
La tv ha unito l’Italia, parlando a tutti, nello stesso momento, con la stessa lingua. Forse compiendo quel sogno che proprio a Torino, un secolo prima, era cominciato... #StanotteaTorino x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.