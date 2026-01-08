Un secolo fa la prima trasmissione televisiva

Nel gennaio del 1926, John Logie Baird realizzò la prima trasmissione televisiva, dando vita al concetto di

«Televisor», o «televisione». Nel gennaio del 1926 la parola suonò come un neologismo assoluto quando l’inventore John Logie Baird portò a termine con successo il suo più grande esperimento: trasmettere a distanza immagini in movimento in tempo reale. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

