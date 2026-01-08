Un ’rebelott’ di solidarietà con la Meridiana

Sabato alle 21, il Cineteatro Triante ospita un evento di solidarietà dedicato alla Meridiana. Un’occasione per riscoprire le radici brianzole attraverso momenti di intrattenimento e cultura, contribuendo a una causa importante. Una serata che unisce divertimento e impegno civile, offrendo uno spazio di riflessione e condivisione per la comunità locale.

Sabato alle 21 il Cineteatro Triante si trasforma in un palcoscenico per riscoprire, divertendosi, le radici brianzole, e per fare del bene. Lo spazio teatrale di quartiere ospiterà infatti uno spettacolo dialettale organizzato dalla cooperativa sociale La Meridiana, dal titolo più che evocativo: "Che rebelott. per quater ghej", portato in scena dalla compagnia amatoriale Filodrammatica Juventus Nova. La pièce, in tre atti, è un libero adattamento firmato da Roberto Marelli e Marzio Omati dell'opera "I fratelli Castiglioni" di Alberto Colantuoni, con regia di Mauro Marini. "In una casa colonica nelle campagne di Lecco, agli inizi degli anni '60, quattro fratelli, con mogli e parenti al seguito, sono alla frenetica e disperata ricerca di un tesoro – anticipa la compagnia teatrale sul suo sito –.

