Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 gennaio. Gennaro Gagliotti si trova in una situazione difficile dopo la confessione di Okoro. La puntata, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, svela come i personaggi affrontano i momenti di tensione e i risvolti della trama. Scopri cosa succederà nel prossimo episodio della soap ambientata a Napoli.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 9 gennaio Gennaro Gagliotti si sentirà con l'acqua alla gola, e stavolta potrebbe davvero arrivare il momento di fare i conti con la giustizia. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. Dov'eravamo rimasti Raffaele ha cambiato idea sul da farsi: inizialmente convinto di voler andare in pensione, ha avuto un ripensamento e ora, nonostante i piani con Ornella, non vuole più partire per il loro viaggio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 gennaio: Gennaro Gagliotti alle strette dopo al confessione di Okoro

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 17 dicembre: Okoro difende Gennaro Gagliotti

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti; Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: una decisione di Raffaele spacca tutti, Eduardo a un bivio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 5 – 9 gennaio 2026 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it