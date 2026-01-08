Confesercenti sostiene l’installazione di un ponte pedonale sul Rimaggio, ritenendo questa soluzione più adeguata rispetto a un ponte carrabile per collegare piazza del Mercato e piazza Lavagnini. La proposta mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, promuovendo un ambiente più accessibile e vivibile per cittadini e visitatori. La scelta del ponte pedonale rappresenta una soluzione equilibrata, in linea con le esigenze di mobilità e tutela dell’urbanistica locale.

Nella querelle fra ponte pedonale e ponte carrabile per unire piazza del Mercato e piazza Lavagnini, Confesercenti sposa la prima ipotesi. Con un netto ’no’ alla possibilità di una struttura che possa essere percorsa anche dalle auto, caldeggiata in una petizione di novembre scorso, con decine di firme: "Come associazione di categoria e d’accordo con la visione di molti commercianti dell’area – sottolinea infatti Alessandro Baldi presidente di Confesercenti Sesto Fiorentino - siamo per la realizzazione di un ponte pedonale e non carrabile perché un ponte carrabile andrebbe a stravolgere piazza del Mercato sacrificando un numero ampio di parcheggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ponte pedonale sul Rimaggio. Confesercenti: "È la strada giusta"

