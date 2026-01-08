Un nuovo gatto-capostazione per la linea ferroviaria Kishigawa in Giappone – Il video

Il 8 gennaio 2026, sulla linea Kishigawa in Giappone, è stato inaugurato un nuovo capostazione felino. Yontama, una gatta calico, è stata nominata ufficialmente terza capostazione della stazione locale. Questa iniziativa, che unisce tradizione e simpatia, rappresenta un esempio di come gli animali possano contribuire a creare un’atmosfera accogliente e distintiva nelle stazioni ferroviarie giapponesi.

(Agenzia Vista) Giappone, 08 gennaio 2026 Un gatto, anzi una gatta calico di nome Yontama è stata nominata terzo capostazione felino di una stazione ferroviaria locale giapponese, sulla linea Kishigawa della Wakayama Electric Railway Co. La tradizione lunga quasi due decenni ha dato impulso al turismo e contribuito a salvare la linea da difficoltà finanziarie. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

