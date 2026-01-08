Un lavoratore su tre a Roma e troppo qualificato per il proprio impiego | donne migranti e giovani penalizzati
Secondo il report della Cgil basato sui dati Istat, a Roma circa 535 mila occupati sono sovraistruiti rispetto alle esigenze del loro lavoro. Il fenomeno coinvolge principalmente giovani, donne e migranti, evidenziando uno squilibrio tra competenze e domanda del mercato. Questa situazione riflette sfide significative per il mercato del lavoro romano, che richiedono attenzione e interventi mirati per favorire un impiego più adeguato e inclusivo.
Report Cgil su dati Istat: a Roma 535mila occupati sono sovraistruiti. Il fenomeno colpisce giovani, donne e stranieri più della media nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
