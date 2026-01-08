Un lavoratore su tre a Roma e troppo qualificato per il proprio impiego | donne migranti e giovani penalizzati

Secondo il report della Cgil basato sui dati Istat, a Roma circa 535 mila occupati sono sovraistruiti rispetto alle esigenze del loro lavoro. Il fenomeno coinvolge principalmente giovani, donne e migranti, evidenziando uno squilibrio tra competenze e domanda del mercato. Questa situazione riflette sfide significative per il mercato del lavoro romano, che richiedono attenzione e interventi mirati per favorire un impiego più adeguato e inclusivo.

IA e licenziamenti, il tribunale di Roma chiarisce quando l’azienda può sostituire un lavoratore con l’intelligenza artificiale x.com

# Cerco Monolocale o Bilocale Ciao! sono un lavoratore di 25 anni di Treviso, con contratto a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Ho già vissuto a Roma e ci ritornerò a breve, sono alla ricerca di un monolocale o bilocale ad uso autonomo. • facebook

