Un hotspot infettivologico a Codogno per contrastare l’aumento dei casi d’influenza
A Codogno è stato istituito un hotspot infettivologico per fronteggiare l’aumento dei casi di influenza e delle sindromi respiratorie. Questa misura mira a gestire al meglio l’afflusso ai pronto soccorso nel territorio lodigiano, garantendo un intervento rapido ed efficace. La presenza di strutture dedicate contribuisce a migliorare la presa in carico dei pazienti e a contenere la diffusione delle infezioni stagionali.
Il quadro epidemiologico registra un incremento dei casi di influenza e delle sindromi respiratorie e, di conseguenza, un numero elevato di accesso ai pronto soccorso del territorio lodigiano. Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha ampliato la rete. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Presso la Casa di Comunità di Cinisello Balsamo, in via Terenghi 2, è attivo l’Hotspot Infettivologico per la gestione delle sindromi respiratorie virali. Il servizio prevede la presenza di Medici di Medicina Generale dedicati alla gestione delle sindromi respiratori - facebook.com facebook
#Influenza: al via l’Hotspot Infettivologico a #Codogno. Open Day vaccinali sul territorio dell'Alto e del Basso Lodigiano venerdì 12 e sabato 13 dicembre. Leggi la news qui: bit.ly/3MV070M x.com
