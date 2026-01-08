Un hotspot infettivologico a Codogno per contrastare l’aumento dei casi d’influenza

A Codogno è stato istituito un hotspot infettivologico per fronteggiare l’aumento dei casi di influenza e delle sindromi respiratorie. Questa misura mira a gestire al meglio l’afflusso ai pronto soccorso nel territorio lodigiano, garantendo un intervento rapido ed efficace. La presenza di strutture dedicate contribuisce a migliorare la presa in carico dei pazienti e a contenere la diffusione delle infezioni stagionali.

