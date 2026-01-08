Un giorno di festa Cervia scuole in strada per applaudire i 25 tedofori olimpici

A Cervia, ieri, si è svolta una delle tappe più simboliche che anticipano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La città ha accolto con entusiasmo il passaggio della Fiamma olimpica, accompagnata dalla staffetta dei tedofori. Le scuole del territorio sono uscite in strada per applaudire e vivere insieme questo momento di festa, condividendo l’importanza simbolica di un evento che unisce sport e comunità.

Giornata di entusiasmo e partecipazione ieri a Cervia, che ha ospitato uno dei momenti più significativi che anticipa le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il passaggio della Fiamma olimpica accompagnata dalla suggestiva staffetta dei tedofori. L'evento, simbolo per eccellenza dei Giochi olimpici, ha visto la città romagnola trasformarsi in un grande palcoscenico di sport e comunità. Un momento scenografico anche per il manto di neve che ha dipinto di bianco tutto il percorso e regalando una breve nevicata alla partenza di Davide, il primo dei tedofori che hanno attraversato la città. Venticinque tedofori, selezionati dall'organizzazione Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica e provenienti da tutto il Paese, si sono dati il cambio ogni 200 metri in una staffetta che ha attraversato i punti più emblematici della città.

