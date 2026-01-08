Un ex serie A per l’Arezzo | preso Artur Ionita dalla Triestina

L'Arezzo ha annunciato l'ingaggio di Artur Ionita, centrocampista ex Serie A, proveniente dalla Triestina. Il suo arrivo rafforza la rosa del club toscano, portando esperienza e qualità al reparto mediano. Ionita, con un passato tra i massimi campionati italiani, si unisce alla squadra con l'obiettivo di contribuire alla crescita e al rendimento della squadra in questa stagione.

AREZZO – Un ex serie A per l’Arezzo. L’Arezzo si è assicurato dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Artur Ioni??. Classe 1990, il giocatore ha sottoscritto un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027. Cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chi?in?u, Ioni?? ha poi intrapreso un quadriennio di alto livello con l’Aarau, in Svizzera, prima di approdare in Italia. Dal 201415 al 202021 ha militato stabilmente in Serie A, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. Con il club campano ha disputato anche la stagione 202122 in serie B, collezionando 41 presenze, 2 reti e 1 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

