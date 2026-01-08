Un centimetro di neve su Modena per l' Epifania non capitava da 16 anni

Per l’Epifania del 2026, Modena ha registrato un leggero manto di neve, una condizione rara che non si verificava da 16 anni. La sottile copertura bianca ha attirato l’attenzione, offrendo un’immagine insolita e suggestiva della città. Sebbene breve e lieve, questo fenomeno ha risvegliato ricordi e curiosità tra i residenti, aggiungendo un tocco di originalità alla tradizionale festività.

La Befana 2026 ha portato in dono ai modenesi un sottile velo bianco, sufficiente appena per entrare nelle statistiche ufficiali ma abbastanza per risvegliare la memoria storica della città. L'Osservatorio Geofisico di Unimore ha infatti ufficializzato il dato definitivo: il 6 gennaio sono caduti.

