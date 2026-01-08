Camila Raznovich ha condiviso un episodio della sua infanzia, in cui ha subito una molestia da parte di un amico di famiglia. In un’intervista al settimanale F, la conduttrice ha raccontato come questa esperienza abbia segnato la sua giovinezza, evidenziando l’importanza di affrontare e parlare di temi delicati legati alla violenza sui minori.

Camila Raznovich in una intervista al settimanale F ha raccontato un aneddoto legato alla sua infanzia molto duro e legato ad una molestia. “ Un amico di famiglia mi ha infilato le mani dentro le mutandine – ha ricordato la conduttrice del programma ‘Kilimangiaro’, in onda su Rai3 – mentre io guardavo i cartoni animati, ma non ho avuto paura, non capivo bene”. Poi ha aggiunto: “Però non l’ho raccontato ai miei, perché sentivo comunque che non era giusto e temevo che se lo avessi detto a mia mamma, lei, che è molto impulsiva, avrebbe potuto letteralmente ucciderlo. Così sarebbe andata in prigione e io sarei rimasta sola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un amico di famiglia mi ha infilato le mani dentro le mutandine mentre guardavo i cartoni. Mamma avrebbe potuto ucciderlo”: Camila Raznovich e la molestia subita da bambina

