Un altro tetto a fuoco | paura in mattinata

Da genovatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lumarzo, in località Scagnelli, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l’edificio e prevenire ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta ferita. L’accaduto sarà oggetto di successive indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Stamattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un tetto che ha interessato un'abitazione in località Scagnelli, nel comune di Lumarzo. Intervento dei vigili del fuoco I pompieri si sono precipitati sul posto con due squadre, l'autobotte per la riserva. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Paura in paese: il tetto del maso va a fuoco

Leggi anche: Paura a San Salvatore Telesino: tetto in fiamme, a fuoco anche i pannelli solari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

? Paura in paese: il tetto del maso va a fuoco; Paura a Lipomo in serata: altro tetto in fiamme, residenti fuori casa precauzionalmente. Nessun ferito, ma danni importanti; Tetto in fiamme: tre persone costrette a lasciare casa, una donna in ospedale; Fumo e fiamme dal tetto, evacuata un'abitazione nella notte: momenti di paura, una persona portata in ospedale.

altro tetto fuoco pauraUn altro tetto a fuoco: paura in mattinata - Stamattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un tetto che ha interessato un'abitazione in località Scagnelli, nel comune di Lumarzo. genovatoday.it

altro tetto fuoco pauraPaura a Lipomo in serata: altro tetto in fiamme, residenti fuori casa precauzionalmente. Nessun ferito, ma danni importanti - Dopo quello di Nesso, altro stabile con la copertura danneggiata in modo importante. ciaocomo.it

altro tetto fuoco pauraLe fiamme e una colonna di fumo visibile da grande distanza, paura in paese per un incendio in una villetta (FOTO): maxi intervento dei vigili del fuoco - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, a Borno in Valcamonica: il rogo è divampato e ha coinvolto ... ildolomiti.it

Turning Walls into a Home! ?? Cementing Our New House with Mother Farast and the Kids ?

Video Turning Walls into a Home! ?? Cementing Our New House with Mother Farast and the Kids ?

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.