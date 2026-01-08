Un altro tetto a fuoco | paura in mattinata

Questa mattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lumarzo, in località Scagnelli, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l’edificio e prevenire ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta ferita. L’accaduto sarà oggetto di successive indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Stamattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un tetto che ha interessato un'abitazione in località Scagnelli, nel comune di Lumarzo. Intervento dei vigili del fuoco I pompieri si sono precipitati sul posto con due squadre, l'autobotte per la riserva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Paura in paese: il tetto del maso va a fuoco Leggi anche: Paura a San Salvatore Telesino: tetto in fiamme, a fuoco anche i pannelli solari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ? Paura in paese: il tetto del maso va a fuoco; Paura a Lipomo in serata: altro tetto in fiamme, residenti fuori casa precauzionalmente. Nessun ferito, ma danni importanti; Tetto in fiamme: tre persone costrette a lasciare casa, una donna in ospedale; Fumo e fiamme dal tetto, evacuata un'abitazione nella notte: momenti di paura, una persona portata in ospedale. Un altro tetto a fuoco: paura in mattinata - Stamattina, giovedì 8 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un tetto che ha interessato un'abitazione in località Scagnelli, nel comune di Lumarzo. genovatoday.it

Paura a Lipomo in serata: altro tetto in fiamme, residenti fuori casa precauzionalmente. Nessun ferito, ma danni importanti - Dopo quello di Nesso, altro stabile con la copertura danneggiata in modo importante. ciaocomo.it

Le fiamme e una colonna di fumo visibile da grande distanza, paura in paese per un incendio in una villetta (FOTO): maxi intervento dei vigili del fuoco - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, a Borno in Valcamonica: il rogo è divampato e ha coinvolto ... ildolomiti.it

Turning Walls into a Home! ?? Cementing Our New House with Mother Farast and the Kids ?

Buona sera, a fine mese noleggerò una MG4 a Bergamo. Mi dite se riesco a mettere sul tetto un portasci magnetico Ho visto dalle foto che il tetto é nero...volvo capire se è vetro o altro.... grazie mille - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.