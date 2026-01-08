Un agente dell’Ice uccide una donna durante un’operazione a Minneapolis
Il 7 gennaio a Minneapolis, durante un’operazione di controllo dell’immigrazione, un agente dell’Ice ha ucciso una donna. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni sulla legittimità dell’azione. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che si è trattato di “legittima difesa”. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di immigrazione e sulla sicurezza delle persone coinvolte.
Il 7 gennaio un agente dell’immigrazione ha ucciso una donna durante un’operazione a Minneapolis, un atto che il presidente statunitense Donald Trump ha definito “legittima difesa”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione
Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa”
Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati; Minneapolis agente dell’ICE spara e uccide una donna in auto.
Agente anti-immigrazione uccide una donna, proteste nelle città Usa - I Dem: indagine per omicidio ... avvenire.it
Un agente dell’immigrazione uccide una donna durante un’operazione a Minneapolis - Il 7 gennaio un agente dell’immigrazione ha ucciso una donna durante un’operazione a Minneapolis, un atto che il presidente statunitense Donald Trump ha definito “legittima difesa”. internazionale.it
Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” - Per i federali è stata legittima difesa dopo un “atto di terrorismo interno”: la vittima era la moglie di un a ... quotidiano.net
Sparatoria a Minneapolis: un video mostra un agente dell'ICE che uccide una donna mentre il sinda...
Usa, il video dell'agente Ice che spara e uccide donna a Minneapolis x.com
#TorredelGreco. Travolge auto della polizia e uccide agente, parla la mamma: 'Mio figlio non è un assassino'. Tommaso Severino chiede il perdono con una lettera. Sua mamma: 'Spero si faccia giustizia, non vendetta' - ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.