Un agente dell’Ice uccide una donna durante un’operazione a Minneapolis

Il 7 gennaio a Minneapolis, durante un’operazione di controllo dell’immigrazione, un agente dell’Ice ha ucciso una donna. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni sulla legittimità dell’azione. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che si è trattato di “legittima difesa”. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di immigrazione e sulla sicurezza delle persone coinvolte.

