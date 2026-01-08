Umbria temperature polari nella prima mattinata di oggi | record a Colfiorito i dati dei territori

Nella prima mattinata di oggi, l'Umbria ha registrato temperature molto basse, con tutti i comuni della regione sotto lo zero. In particolare, a Colfiorito sono stati raggiunti record di freddo, evidenziando le condizioni meteorologiche estreme di questa notte. Questi dati riflettono un episodio di freddo intenso che ha interessato l'intera regione, con effetti visibili sui territori e le attività locali.

Meteo, Giuliacci: "Due colate polari". Quando finisce il freddo, tutte le date - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per i prossimi dieci giorni: cosa ci attende per il proseguo di gennaio ? iltempo.it

Meteo: Freddo, l'aria polare investe l'Italia, temperature a picco; cosa succede adesso - La causa va ricercata nello sbilanciamento verso nord di un’area di alta pressione e nello scorrimento, lungo il suo bordo orientale e meridionale, di venti gelidi che traggono origine direttamente da ... ilmeteo.it

Allerta #Meteo #Umbria: temperature molto rigide e ghiaccio - facebook.com facebook

#meteo #umbria (7-1-26) Prevalentemente nuvoloso al mattino Da metà mattina schiarite in aumento da ovest Temperature: -6°4° x.com

