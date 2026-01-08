Umbria temperature polari nella prima mattinata di oggi | record a Colfiorito i dati dei territori
Nella prima mattinata di oggi, l'Umbria ha registrato temperature molto basse, con tutti i comuni della regione sotto lo zero. In particolare, a Colfiorito sono stati raggiunti record di freddo, evidenziando le condizioni meteorologiche estreme di questa notte. Questi dati riflettono un episodio di freddo intenso che ha interessato l'intera regione, con effetti visibili sui territori e le attività locali.
La notte e le prime ore di oggi sono state all'insegna del freddo popolare con tutti i comuni regionali sotto lo zero. Statisticamente parlando è il giorno più freddo dell'inverno 2025-2026 dopo le forti piogge dei giorni scorsi e le nevicate fino a 400 metri di altezza. Le cause del grande. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
