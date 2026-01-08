Ultras in Pediatria donate calze della Befana per i più piccoli

In occasione dell’Epifania, la Curva Sud della Nocerina ha consegnato calze della Befana ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I. Un gesto di solidarietà che ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti, dimostrando attenzione e vicinanza nel quotidiano della struttura ospedaliera.

Nel giorno dell'Epifania, la Curva Sud della Nocerina ha portato le calze della Befana ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Umberto I. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha regalato sorrisi, leggerezza e un momento di serenità ai piccoli pazienti.

Calze in pediatria - Questa mattina la Befana ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo, portando calze colorate piene di dolci e caramelle ai bambini ricoverati. teletruria.it

Ospedale di Arezzo, la Befana dell’associazione Vigili del Fuoco arriva in pediatria - Arezzo, 6 gennaio 2025 – La Befana è arrivata in Pediatria con calze piene di dolci e caramelle ma non solo. lanazione.it

COMPRIAMO LE CALZE DELLA BEFANA? #shorts

(01/01/2025) .. Visita degli Ultras Crotone al Reparto di Pediatria dell'Ospedale cittadino, per portare doni e sorrisi ai piccoli presenti che hanno passato lí il primo dell'anno.. #UltrasCalabria © - facebook.com facebook

